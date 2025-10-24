Infortuni Lazio, nuova tegola per i biancocelesti: contro la Juve assente anche Nuno Tavares! Per il terzino portoghese nuovo problema muscolare

Infortuni Lazio, nuova tegola per i biancocelesti: contro la Juve assente anche Nuno Tavares! Un problema muscolare costringe al forfait il terzino

La Lazio di Maurizio Sarri continua a fare i conti con una serie di infortuni che mettono a dura prova le scelte del tecnico in vista del match contro la Juventus, valido per l’8ª giornata di Serie A, in programma domenica 26 ottobre alle 20:45. Come riportato da Gianluca Di Marzio, è arrivata una brutta notizia per i biancocelesti: Nuno Tavares dovrà saltare la sfida contro i bianconeri a causa di un problema muscolare.

Il difensore portoghese, che si era ben inserito nel reparto arretrato della Lazio, si è fermato con un infortunio che lo costringerà a stare ai box. La sua assenza si aggiunge a quella di altri giocatori già indisponibili, tra cui Castellanos, Rovella e Cancellieri, aumentando ulteriormente le difficoltà di Sarri in un periodo particolarmente complesso. La Lazio si prepara ad affrontare una Juventus di grande livello, e il tecnico biancoceleste dovrà fare i conti con un’emergenza che rischia di pesare sull’intera squadra.

Con Tavares fuori, Sarri dovrà adattare la sua linea difensiva. È molto probabile che Marusic venga spostato a sinistra, mentre Gila e Romagnoli prenderanno il posto al centro, con Lazzari a destra, una soluzione che il tecnico ha già utilizzato in altre circostanze. La sfida contro la Juventus si preannuncia sempre più difficile, con Sarri chiamato a fare di necessità virtù, cercando di gestire l’emergenza con le risorse a disposizione.

Una partita cruciale per la Lazio, che si trova a fronteggiare una Juventus in grande forma, e per Sarri, che dovrà dimostrare tutta la sua abilità nel superare le difficoltà legate agli infortuni e nel mantenere la squadra competitiva nonostante l’emergenza.