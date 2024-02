Infortuni Verona, ecco chi recupera in vista del Monza

Infortuni Verona, ecco chi ci sarà nel match contro il Monza. Le scelte di Baroni e il recupero di diverse pedine gialloblu

La partita tra il Verona e il Monza che si disputerà domani alle 15:00, vedrà i gialloblu valutare quelle che saranno le condizioni dei tre giocatori bloccati per infortunio: ovvero Djuric, Caprari e Pessina.

Come riportato da Hellas1903.it, se per i due ex biancorossi la situazione è abbastanza stabile (e ci saranno domani) non si può dire lo stesso per il fantasista ex Pescara.