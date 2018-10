Infortunio Ansaldi: dopo quasi 2 mesi di stop, il difensore del Torino è pronto a ritornare dopo la sosta contro il Bologna

Sta per terminare il brutto periodo per il terzino del Torino Cristian Ansaldi. L’argentino si era fermato per un trauma distorsivo al ginocchio destro con interessamento al compartimento mediale lo scorso 28 agosto nella gara contro l’Inter a San Siro. Dopo un mese e mezzo di stop, ha finito la fase di riabilitazione ed è tornato ad allenarsi sul terreno del Filadelfia. E ora, complice la sosta di campionato, il 32enne granata potrà concentrarsi al meglio dal punto di vista atletico per recuperare totalmente dall’infortunio.

Nel mirino c’è il Bologna nella sfida del Dall’Ara in programma per il 21 ottobre prossimo a sette settimane dallo stop. Si tratta di un’ottima notizia quella che arriva dal reparto dell’infermeria in quanto consentirebbe a Mazzarri di esser più coperto sulle fasce grazie anche al probabile rientro in campo di De Silvestri nelle prossime settimane.

Infortunio Ansaldi: il bollettino del Torino – 29 agosto

«La risonanza magnetica cui è stato sottoposto Ansaldi ha confermato le valutazioni dello staff sanitario granata subito dopo l’infortunio: trauma distorsivo al ginocchio destro, con interessamento del compartimento mediale»: questo il bollettino medico del Torino dopo gli esami di rito. Il difensore Cristian Ansaldi dovrebbe stare fuori per circa 40-45 giorni. Una tegola per Walter Mazzarri che dovrà rinunciare al duttile calciatore ex Genoa e Inter nei primi mesi della stagione.

Infortunio Ansaldi: rischia un lungo stop – 26 agosto

Arrivano cattive notizie dallo staff medico del Torino: Cristian Ansaldi potrebbe già rischiare la stagione dopo la distorsione al ginocchio rimediata nell’ultimo match contro l’Inter. Gli esami strumentali hanno infatti evidenziato l’interessamento del legamento collaterale mediale. Questo il comunicato granata sull’esterno argentino: «Per quanto concerne il bollettino medico, la risonanza magnetica cui è stato sottoposto Ansaldi ha confermato le valutazioni dello staff sanitario granata subito dopo l’infortunio: trauma distorsivo al ginocchio destro, con interessamento del compartimento mediale». Non sono ancora stati svelati i tempi di recupero per Ansaldi, che salterà sicuramente la prossima sfida contro la SPAL, ma si teme un lunghissimo stop.