Infortunio Benassi, a rischio la sfida con la Roma: ecco il motivo 

L’attaccante della Fiorentina Marco Benassi ha risentito un problema al tallone: a rischio la prossima gara con la Roma

Nel corso dell’allenamento, l’attaccante dei Viola Marco Benassi è stato costretto ad allenarsi a parte. Motivo? Una botta al tallone che gli procura ancora qualche fastidio. Ma per ora lo staff medico non ha fatto scattare nessun segnale d’allarme. Si spera infatti che il calciatore potrà recuperare in tempo per la prossima sfida di campionato contro la Roma, una sfida decisamente importante in chiave Europa.

Benassi è una pedina fondamentale per la Fiorentina, un giocatore che in campionato è stato capace di realizzare già 4 gol. Si spera quindi nulla di grave, ma seguiranno aggiornamenti in tal senso.