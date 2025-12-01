 Infortunio Berardi, che tegola per il Sassuolo! Il comunicato ufficiale dei neroverdi, Grosso al lavoro per sostituirlo
Infortunio Berardi, che tegola per il Sassuolo! Il comunicato ufficiale dei neroverdi, Grosso al lavoro per sostituirlo

1 minuto ago

Domenico Berardi

Infortunio Berardi, Sassuolo in allarme: comunicato ufficiale e Grosso studia le alternative. Le ultimissime novità

L’attaccante del Sassuolo Domenico Berardi è stato costretto ad abbandonare anzitempo la sfida in trasferta contro il Como. Gli esami strumentali effettuati nelle ultime ore hanno confermato il peggiore degli scenari per il tecnico Fabio Grosso: il capitano neroverde ha riportato una lesione di medio grado al muscolo flessore della gamba destra.

Il Sassuolo ha ufficializzato l’infortunio di Domenico Berardi con un comunicato diffuso sul sito e sui canali social del club. La nota precisa che l’attaccante ha già iniziato il percorso riabilitativo, ma i tempi di recupero per una lesione di questo tipo non consentiranno un rientro a breve.

COMUNICATO – Gli esami strumentali effettuati a Domenico Berardi, in seguito all’infortunio rimediato in occasione della gara Como-Sassuolo, hanno evidenziato una lesione di medio grado del muscolo flessore della gamba destra. Il calciatore ha già iniziato l’iter riabilitativo.

