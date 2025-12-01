Infortunio Berardi, che tegola per il Sassuolo! Il comunicato ufficiale dei neroverdi, Grosso al lavoro per sostituirlo

Infortunio Berardi, Sassuolo in allarme: comunicato ufficiale e Grosso studia le alternative. Le ultimissime novità

L’attaccante del Sassuolo Domenico Berardi è stato costretto ad abbandonare anzitempo la sfida in trasferta contro il Como. Gli esami strumentali effettuati nelle ultime ore hanno confermato il peggiore degli scenari per il tecnico Fabio Grosso: il capitano neroverde ha riportato una lesione di medio grado al muscolo flessore della gamba destra.

Il Sassuolo ha ufficializzato l’infortunio di Domenico Berardi con un comunicato diffuso sul sito e sui canali social del club. La nota precisa che l’attaccante ha già iniziato il percorso riabilitativo, ma i tempi di recupero per una lesione di questo tipo non consentiranno un rientro a breve.

COMUNICATO – Gli esami strumentali effettuati a Domenico Berardi, in seguito all’infortunio rimediato in occasione della gara Como-Sassuolo, hanno evidenziato una lesione di medio grado del muscolo flessore della gamba destra. Il calciatore ha già iniziato l’iter riabilitativo.

