Infortunio Calabria: problemi alla caviglia destra per il difensore del Milan, al suo posto entra Ignazio Abate

Davide Calabria è uscito al 32′ minuto della ripresa per un problema fisico. Durante la partita di San Siro tra Milan e Sampdoria, il calciatore si è infortunato alla caviglia sinistra e ha abbandonato il campo accompagnato dai medici rossoneri. Al suo posto è entrato Ignazio Abate.

Si teme un brutto stop per il difensore rossonero considerato il fatto che non riusciva ad appoggiare il piede a terra. Come riportato da Sky Sport, per il terzino rossonero dovrebbe trattarsi di una distorsione alla caviglia sinistra. Nelle prossime ore Calabria si sottoporrà ad ulteriori controlli per stabilire meglio le sue condizioni e i tempi di recupero.