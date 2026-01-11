Infortunio Calhanoglu: stop per il turco durante Inter Napoli. Le sue condizioni e quanto potrebbe stare fuori

Infortunio Calhanoglu: le condizioni dopo Inter Napoli e quanto potrebbe stare fuori il centrocampista turco. Ultimissime

Il big match di San Siro tra Inter e Napoli lascia in eredità non solo un pareggio spettacolare per 2-2, ma anche una pesante tegola per lo staff medico nerazzurro. La notizia che preoccupa maggiormente l’ambiente interista riguarda le condizioni di Hakan Calhanoglu. Il regista turco è stato costretto ad alzare bandiera bianca anzitempo durante il secondo tempo. Un infortunio di natura muscolare lo ha bloccato proprio nel momento cruciale della sfida, obbligando l’allenatore Cristian Chivu a operare una sostituzione d’emergenza per non aggravare la situazione.

La dinamica e l’ingresso di Sucic

Dopo aver lasciato il segno sul match trasformando con la solita freddezza il rigore del momentaneo 2-1, Calhanoglu ha avvertito una fitta che lo ha costretto a chiedere il cambio. Al suo posto, Chivu ha gettato nella mischia Sucic. Il centrocampista croato è ora il primo indiziato a raccogliere l’eredità del turco in cabina di regia qualora lo stop dovesse rivelarsi lungo. Nelle prossime ore, Calhanoglu si sottoporrà agli esami strumentali di rito: solo la risonanza magnetica potrà chiarire l’entità della lesione e definire con precisione i tempi di recupero.

Numeri da fuoriclasse: una stagione dominante

L’eventuale assenza dell’ex Milan peserebbe come un macigno sugli equilibri dell’Inter. Il rendimento di Calhanoglu in questa stagione è stato finora ai limiti della perfezione. I numeri parlano chiaro: in 16 presenze a voto, il numero 20 ha già messo a referto 7 gol e 2 assist. Statistiche che fanno la felicità non solo di Chivu, ma anche dei fantallenatori: con una fantamedia monstre del 7.62, Calhanoglu si conferma un top di reparto assoluto, una macchina da bonus e voti alti. Ora l’Inter trattiene il respiro: perdere il proprio “metronomo” nella fase calda della stagione, con la Champions alle porte, sarebbe un colpo durissimo. Nel frattempo, Sucic è pronto: sarà lui a dover garantire qualità e geometrie in mezzo al campo.