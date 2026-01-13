Infortunio Candè, rottura del crociato per il difensore del Sassuolo! Stagione finita, ecco le sue condizioni

Infortunio Candè, tegola per il Sassuolo! Rottura del crociato per il difensore e stagione finita. Ecco le sue condizioni

In casa Sassuolo piove letteralmente sul bagnato. In un momento già delicato della stagione, caratterizzato da una classifica che non sorride e da risultati che faticano ad arrivare, il club emiliano deve fare i conti con una notizia devastante proveniente dall’infermeria. Fabio Grosso perde uno dei suoi uomini più fidati per il resto del campionato: la stagione di Fali Candé è ufficialmente finita.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

La diagnosi e l’intervento chirurgico

Gli esami strumentali e il successivo intervento non hanno lasciato spazio a interpretazioni ottimistiche. Il difensore ha riportato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. Come comunicato dalla società attraverso una nota ufficiale, il giocatore si è sottoposto già nel pomeriggio di oggi all’intervento di ricostruzione, che è “perfettamente riuscito”. Tuttavia, i tempi della medicina sportiva sono impietosi per questo tipo di infortuni: per rivedere Candé in campo bisognerà attendere tra i sei e i sette mesi, con un rientro ipotizzabile solo tra agosto e settembre 2026, in tempo per l’inizio della prossima stagione.

Emergenza tattica e ritorno sul mercato

L’assenza del nazionale della Guinea-Bissau, classe 1998, rappresenta un colpo durissimo per lo scacchiere tattico di Grosso. La sua duttilità e fisicità erano armi preziose per una difesa che ora si trova in piena emergenza numerica. Il comunicato del club si chiude con gli auguri di pronta guarigione (“A Fali i migliori auguri da parte di tutto il club”), ma la dirigenza non ha tempo per i sentimentalismi. Con la lista degli indisponibili che si allunga a dismisura, il Sassuolo è giocoforza costretto a cambiare le priorità del proprio calciomercato invernale. Nelle prossime ore, gli uomini mercato neroverdi dovranno sondare il terreno alla ricerca di un sostituto affidabile e pronto all’uso, capace di tappare la falla apertasi sulla corsia mancina e al centro della difesa. La corsa salvezza passa ora anche dalla capacità di reagire a questo ennesimo infortunio.