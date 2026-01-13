Connect with us

Infortunio Candè, rottura del crociato per il difensore del Sassuolo! Stagione finita, ecco le sue condizioni

fali cande

Infortunio Candè, tegola per il Sassuolo! Rottura del crociato per il difensore e stagione finita. Ecco le sue condizioni

In casa Sassuolo piove letteralmente sul bagnato. In un momento già delicato della stagione, caratterizzato da una classifica che non sorride e da risultati che faticano ad arrivare, il club emiliano deve fare i conti con una notizia devastante proveniente dall’infermeria. Fabio Grosso perde uno dei suoi uomini più fidati per il resto del campionato: la stagione di Fali Candé è ufficialmente finita.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

La diagnosi e l’intervento chirurgico

Gli esami strumentali e il successivo intervento non hanno lasciato spazio a interpretazioni ottimistiche. Il difensore ha riportato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. Come comunicato dalla società attraverso una nota ufficiale, il giocatore si è sottoposto già nel pomeriggio di oggi all’intervento di ricostruzione, che è “perfettamente riuscito”. Tuttavia, i tempi della medicina sportiva sono impietosi per questo tipo di infortuni: per rivedere Candé in campo bisognerà attendere tra i sei e i sette mesi, con un rientro ipotizzabile solo tra agosto e settembre 2026, in tempo per l’inizio della prossima stagione.

Emergenza tattica e ritorno sul mercato

L’assenza del nazionale della Guinea-Bissau, classe 1998, rappresenta un colpo durissimo per lo scacchiere tattico di Grosso. La sua duttilità e fisicità erano armi preziose per una difesa che ora si trova in piena emergenza numerica. Il comunicato del club si chiude con gli auguri di pronta guarigione (“A Fali i migliori auguri da parte di tutto il club”), ma la dirigenza non ha tempo per i sentimentalismi. Con la lista degli indisponibili che si allunga a dismisura, il Sassuolo è giocoforza costretto a cambiare le priorità del proprio calciomercato invernale. Nelle prossime ore, gli uomini mercato neroverdi dovranno sondare il terreno alla ricerca di un sostituto affidabile e pronto all’uso, capace di tappare la falla apertasi sulla corsia mancina e al centro della difesa. La corsa salvezza passa ora anche dalla capacità di reagire a questo ennesimo infortunio.

Il calcio del giorno

