Infortunio Carlos Augusto: si ferma l’esterno dell’Inter. Le sue condizioni e quanto dovrà rimanere fuori

Infortunio Carlos Augusto: le condizioni dell’esterno dell’Inter e quanto dovrà rimanere fuori. Ultimissimi aggiornamenti

Piove sul bagnato in casa Inter. A poche ore dalla delicata trasferta dello Stadio Zini contro la Cremonese, l’emergenza infortuni tocca il livello di guardia. Cristian Chivu perde un’altra pedina fondamentale del suo scacchiere tattico: Carlos Augusto. L’esterno brasiliano è stato costretto ad alzare bandiera bianca proprio durante la rifinitura di questa mattina alla Pinetina.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

I dettagli dell’infortunio: obiettivo Juventus

Lo stop è arrivato all’improvviso: Carlos Augusto ha accusato un affaticamento muscolare che gli ha impedito di completare la seduta. Il giocatore ha già lasciato il centro sportivo e non è salito sul pullman per Cremona. Lo staff medico ha deciso di non correre rischi inutili: il brasiliano resterà a Milano per le terapie, con l’obiettivo dichiarato di recuperarlo per il cruciale Derby d’Italia contro la Juventus della prossima settimana. Tuttavia, la sua assenza immediata crea una voragine sulla fascia sinistra, costringendo Federico Dimarco agli straordinari senza un vero cambio di ruolo esperto in panchina.

Linea verde: tre Primavera aggregati

Con l’infermeria che ospita già titolari inamovibili come Denzel Dumfries, Nicolò Barella e Hakan Calhanoglu, Chivu ha dovuto attingere a piene mani dal settore giovanile. Per completare la lista dei convocati sono stati chiamati tre talenti della Primavera: il centrocampista Bovo, l’esterno mancino Cocchi (che fungerà da vice-Dimarco) e il jolly offensivo Kamate.

La probabile formazione: tandem Lautaro-Esposito

Le scelte per domani sono obbligate. Davanti a Yann Sommer, la difesa a tre sarà composta da Yann Bisseck, Manuel Akanji e da Alessandro Bastoni. Sulle corsie laterali agiranno il brasiliano Luis Henrique a destra e Dimarco a sinistra. In mezzo al campo, qualità con Sučić, Piotr Zielinski e Henrikh Mkhitaryan. In attacco, spazio alla coppia formata dal capitano Lautaro Martinez e dal giovane bomber Pio Esposito, chiamato a una prova di maturità in un momento delicatissimo.