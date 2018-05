Infortunio Carvajal in finale di Champions League Real Madrid-Liverpool: lo spagnolo ha un problema muscolare e esce dal campo in lacrime

È incappato in un infortunio Carvajal in finale di Champions League e il Real Madrid ha dovuto già operare un cambio. Dopo quello di Salah del Liverpool, ecco un altro guaio per i giocatori che si stanno giocando la finale a Kiev (per le info sulla finale: Real Madrid-Liverpool 0-0, finale Champions League 2018: risultato e cronaca in diretta live).

Per Carvajal il problema non è nato in seguito a un contatto, contrariamente a quanto accaduto per Salah (leggi: Infortunio Salah, le ultime). Lo spagnolo ha sentito un dolore alla gamba, si tratta di un guaio muscolare. Al 35′ di Real Madrid-Liverpool Zidane ha deciso di cambiarlo e al suo posto ha messo Nacho. Anche Carvajal è uscito in lacrime.