Infortunio Salah in finale di Champions League Real Madrid-Liverpool: l’egiziano ha un problema alla spalla e esce dal campo in lacrime

È incappato in un infortunio Salah alla mezz’ora della finale di Champions League e per il Liverpool sono guai seri. Poco dopo il trentesimo minuto di Real Madrid-Liverpool, finale di UCL a Kiev, l’egiziano si è scontrato con Sergio Ramos e ha avuto la peggio. Non si sa se nello scontro o ricadendo, ma la botta alla spalla per l’ex romanista è stata molto forte e non ce la ha fatta a rimanere in campo (per le info sulla finale: Real Madrid-Liverpool 0-0, finale Champions League 2018: risultato e cronaca in diretta live).

Jurgen Klopp lo ha tolto e ha messo Adam Lallana, perdendo così il giocatore più in forma in rosa. Salah è uscito dal campo in lacrime, stava piangendo a dirotto e si pensa che possano essere interessati i legamenti. Esce così dalla finale di Champions League uno dei protagonisti più attesi e lo fa nella maniera peggiore possibile. Si attendono notizie sul suo stato di salute anche perché il Mondiale è alle porte e l’Egitto pende dai suoi piedi (per le convocazioni ai Mondiali la guida: Le convocazioni di tutte le nazionali per i Mondiali di Russia 2018).