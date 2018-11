Infortunio Casemiro: distorsione alla caviglia per il centrocampista del Real Madrid, salterà la sfida Champions contro la Roma

Secondo quanto riportato da Marca.com, il centrocampista del Real Madrid, Casemiro, è stato colpito da un distorsione alla caviglia destra. L’infortunio è stato rimediato contro il Celta Vigo in Liga, un infortunio che non gli ha permesso di rispondere alla chiamata con la sua Nazionale.

Il problema però sembra esser più grave del previsto ed è notizia di poco fa che starà fuori un mese. Per questo motivo, Casemiro salterà sicuramente la sfida Champions League contro la Roma. Respiro di sollievo, quindi, per i giallorossi che non si troveranno di fronte il vero e proprio cardine del centrocampo del Blancos.