Infortunio Chiesa, i tempi di recupero dell’esterno: c’è la data del rientro

Federico Chiesa brucia le tappe per il rientro. L’esterno della Juve sta recuperando dall’infortunio, c’è la data del possibile rientro in campo

Federico Chiesa sta recuperando dall’infortunio e procede spedito per il rientro in campo. L’esterno sta lavorando senza andare in vacanza per ritornare quanto prima a disposizione di Allegri e della Juve.

Il Corriere di Torino scrive della possibile data del rientro, che potrebbe essere a settembre dopo la sosta per le Nazionali.