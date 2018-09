Infortunio Chiriches: il difensore romeno del Napoli è uscito alla mezzora di gioco della gara di Nations League tra Romania e Montenegro: per lui problemi al ginocchio sinistro

Infortunio Chiriches: il difensore romeno del Napoli è uscito alla mezzora di gioco della gara Romania-Montenegro (Nations League) di scena a Ploiesti per un problema al ginocchio sinistro. sostituito da Balasa, il giocatore ha abbandonato il campo zoppicando ed è successivamente bendato con una vistosa fasciatura nella zona interessata dall’infortunio. Come riportato dai media romeni, il difensore in forza al Napoli si sottoporrà domani a una risonanza magnetica per verificare l’entità del suo infortunio.