Infortunio Di Lorenzo, buone notizie anche per la Nazionale: scelta quella strada per il recupero del terzino e capitano del Napoli

La rincorsa del Napoli verso l’Europa che conta riparte idealmente da Roma, e più precisamente dalle stanze della clinica Villa Stuart. Qui è andato in scena un incrocio dal forte valore simbolico tra due protagonisti assoluti del mondo azzurro: il capitano Giovanni Di Lorenzo e il nuovo acquisto Alisson Santos. Un incontro fugace tra il leader carismatico della difesa e l’uomo chiamato ad accendere la fase offensiva della squadra di Antonio Conte, tecnico salentino che chiede ora i gol Champions al nuovo arrivato per sopperire alle assenze.

Il focus principale de La Gazzetta dello Sport riguarda le condizioni del terzino della Nazionale. Il consulto medico ha confermato lo scenario più ottimistico: per guarire dalla distorsione di secondo grado al ginocchio sinistro si procederà con la terapia conservativa, evitando l’incubo dell’intervento chirurgico. I tempi di recupero oscillano tra i quaranta e i sessanta giorni, ma la proverbiale tenacia del difensore lascia sperare l’ambiente partenopeo in un rientro anticipato. Una notizia accolta con favore anche da Rino Gattuso, Commissario Tecnico dell’Italia, che monitora l’evoluzione dell’infortunio sperando di recuperare una pedina fondamentale per i delicatissimi playoff mondiali.

Se il capitano dovrà pazientare in tribuna, il campo è pronto ad accogliere il talento verdeoro. L’ex giocatore dello Sporting Lisbona, che già a ottobre aveva spaventato il “Maradona” da avversario con i suoi strappi e i suoi dribbling ubriacanti, ha scelto la maglia numero 27, eredità del bomber Lorenzo Lucca. L’esterno ha rilasciato le sue prime dichiarazioni ufficiali:

PRIME PAROLE – «Per me è un sogno arrivare qui, Napoli è una grande squadra ed è una grande opportunità per me e per la mia carriera. Sono molto felice e spero di dare tutto me stesso per aiutare il club a raggiungere tutti gli obiettivi. Non vedo l’ora di poter vivere il nostro stadio e sentire il calore dei tifosi».

