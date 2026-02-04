Infortunio Di Lorenzo: il capitano del Napoli verrà operato al piede sinistro! La decisione ufficiale e le sue condizioni

Infortunio Di Lorenzo: il capitano del Napoli sarà operato al piede sinistro! Le sue condizioni e quanto starà fuori

Una scelta di buon senso, dettata dal calendario e dalla volontà di riavere il leader della squadra al massimo della condizione fisica. Il Napoli ha comunicato una decisione importante riguardante Giovanni Di Lorenzo. Il capitano azzurro finirà sotto i ferri nelle prossime ore. Non si tratta però di un nuovo infortunio improvviso, bensì di una mossa strategica concordata tra lo staff medico del club e il calciatore stesso.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

Il piano di recupero: due problemi, un solo stop

Di Lorenzo è attualmente fermo ai box a causa di un infortunio al ginocchio sinistro, rimediato nelle scorse settimane. In considerazione di questa assenza forzata dal terreno di gioco, la società e il giocatore hanno deciso di “ottimizzare” il periodo di inattività. Il capitano si sottoporrà a un intervento chirurgico al piede sinistro per risolvere definitivamente una problematica pregressa che si trascinava da tempo e con la quale il giocatore ha spesso convissuto stringendo i denti. La logica è chiara: sfruttare le settimane necessarie alla guarigione del ginocchio per sistemare anche il piede, evitando così un secondo stop in futuro.

L’impatto sulla squadra

Per Conte si tratta di dover rinunciare al proprio carismatico capitano per un periodo prolungato, ma con la certezza di ritrovarlo totalmente integro al rientro. Fino al rientro di Di Lorenzo, la fascia destra sarà affidata alle alternative in rosa, chiamate a non far rimpiangere uno dei terzini più continui del panorama europeo. L’intervento è atteso a breve, dopodiché inizierà il percorso riabilitativo combinato per ginocchio e piede.