Infortunio Dovbyk, vetta amara per la Roma! Brutte notizie per Gasperini che dovrà fare a meno dell’attaccante ucraino dopo l’Udinese: l’esito degli esami

Infortunio Dovbyk, vetta amara per la Roma! Brutte notizie per Gasperini: l’attaccante ucraino salterà almeno un mese di gare. L’esito degli esami
Piove sul bagnato sul fronte infortuni in casa Roma. Gian Piero Gasperini, già alle prese con diverse assenze, dovrà fare a meno di Artem Dovbyk più a lungo del previsto. L’attaccante ucraino, uscito acciaccato nell’ultima gara prima della sosta contro l’Udinese (vinta 2-0 e che ha regalato la vetta), si è sottoposto a nuovi esami strumentali che hanno evidenziato una lesione del tendine del retto femorale sinistro.
Come riportato dagli esiti clinici, i tempi di recupero stimati sono di 4-6 settimane, il che significa che Dovbyk salterà almeno quattro partite di campionato e potrebbe rientrare solo a fine dicembre. Un’assenza pesante per Gasperini, che contava di riaverlo subito dopo la pausa per le nazionali.
L’ex Girona, autore di un buon inizio di stagione in maglia giallorossa, sarà sottoposto a un programma di riabilitazione personalizzato a Trigoria, con l’obiettivo di evitare ricadute.
