Infortunio Dybala, il ginocchio preoccupa Gasperini e la Roma: le condizioni dell’argentino
Infortunio Dybala, il ginocchio preoccupa Gasperini e la Roma: le condizioni dell’attaccante argentino e la gestione del recupero
Il fastidio al ginocchio sinistro continua inesorabilmente a tormentare Paulo Dybala, geniale attaccante argentino, tenendo in fortissima apprensione tutto l’ambiente della Roma. Come analizzato stamani dalle colonne della Gazzetta dello Sport, la situazione fisica della Joya resta ancora in sospeso. Nemmeno nella seduta di ieri il fantasista sudamericano si è allenato in gruppo, rischiando seriamente di dare forfait anche contro la Cremonese. Nonostante il confortante esito negativo degli esami strumentali sostenuti a inizio settimana, l’ex calciatore della Juventus avverte ancora un dolore pungente all’articolazione. Al momento non viene fortunatamente preso in considerazione un intervento chirurgico, ma le condizioni del prezioso ginocchio verranno valutate scrupolosamente giorno per giorno. Questa delicata fase clinica è sotto il vigile occhio di Georg Ahlbaumer, rinomato medico di fiducia della proprietà, e del noto chirurgo finlandese Lasse Lempainen, stimato specialista internazionale.
Di fatto, Gian Piero Gasperini, esperto tecnico di Grugliasco, potrebbe avere il suo fuoriclasse a disposizione al massimo in panchina nella sfida domenicale. La grande speranza della società capitolina è poterlo utilizzare a pieno regime nell’attesissimo incrocio contro la Vecchia Signora tra due giornate. Qualora dovesse saltare il prossimo impegno, si tratterebbe della dodicesima dolorosa assenza stagionale per il campione dei Gialloneri. Questo elevato numero di defezioni rappresenta un pesante fardello, considerato forse eccessivo dalla dirigenza romana per poter sperare di strappare un milionario rinnovo del contratto nei prossimi mesi. Il vero sorriso per il talento sudamericano, in questo periodo sportivamente complesso, arriva esclusivamente dalla sua felice vita privata, in trepidante attesa di un imminente ed emozionante evento familiare.
GRAVIDANZA – «La gravidanza di Oriana procede tutto bene. Spero che sia un parto naturale. La nascita di nostra figlia è prevista per l’11 marzo».
