Infortunio Dybala, smentita l’opzione operazione al ginocchio: decisa la strategia per il recupero. Il retroscena sulla visita del medico

Il caso legato alle condizioni fisiche del fuoriclasse sudamericano continua a tenere banco nell’ambiente della Roma. Nelle ultime ore era trapelata la notizia di un possibile intervento chirurgico al ginocchio sinistro per Paulo Dybala, geniale attaccante argentino, fermo da settimane per una noiosa infiammazione articolare. Questo problema non gli ha permesso di affrontare Udinese, Cagliari e Napoli, nonostante il parziale rientro in gruppo. L’entourage della compagine giallorossa smentisce categoricamente l’operazione, sottolineando come il giocatore stia lavorando duramente per rientrare con la Cremonese o per il big match contro la Juventus di Luciano Spalletti.

Come svelato dal portale Calciomercato.com, ieri a Trigoria è stato avvistato il dottor Ahlbäumer, noto chirurgo ortopedico di fiducia della proprietà. Secondo quanto filtra dal club capitolino, il medico non ha visitato l’ex fantasista bianconero. La sua presenza era strettamente legata alla situazione clinica di Matias Soulé, talentuoso esterno argentino tormentato dalla pubalgia. I Lupi vogliono vederci chiaro per recuperare pienamente il giovane attaccante, che da un mese stringe i denti senza riuscire a esprimersi al massimo della condizione agonistica.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

Dall’infermeria della società romana arrivano fortunatamente anche ottime notizie. Mario Hermoso, roccioso difensore spagnolo, e Manu Koné, dinamico centrocampista francese, sono tornati a completa disposizione per la gara di domenica. Potrebbe farcela pure Wesley, scattante terzino brasiliano. La caviglia del laterale sudamericano si sta sgonfiando e lo staff medico proverà a rimetterlo in sesto per la delicata sfida contro la squadra allenata da Davide Nicola, grintoso allenatore piemontese. Restano invece sicuramente ai box Stephan El Shaarawy, esperto attaccante azzurro, fermato da un’infiammazione al tendine d’Achille, e Evan Ferguson, bloccato da un problema alla caviglia sinistra.