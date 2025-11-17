Infortunio Dybala, l’argentino sorprende tutti: ecco quando potrebbe rientrare a disposizione di Gasperini

Infortunio Dybala: ottimismo sui tempi di recupero e possibile rientro contro il Napoli. L’argentino vuole anticipare il ritorno in campo

A Trigoria si respira un clima di fiducia, nonostante la recente battuta d’arresto dovuta al infortunio di Dybala. La Joya, protagonista di un compleanno festeggiato con i compagni al Fulvio Bernardini, ha sorpreso lo spogliatoio con un messaggio carico di determinazione: “Voglio esserci contro il Napoli, ci vediamo la prossima settimana”. Un segnale chiaro della volontà del giocatore di accelerare il percorso di recupero e tornare utile alla squadra il prima possibile.

Il problema fisico, una lesione di medio grado al bicipite femorale sinistro rimediata durante la trasferta di Milano, aveva inizialmente fatto temere una lunga assenza. Le prime stime indicavano un recupero minimo fino a metà dicembre, escludendo la possibilità di vederlo in campo prima della sfida contro il Cagliari del 7 dicembre o della gara di Champions League contro il Celtic dell’11. Tuttavia, la ripresa graduale ha sorpreso positivamente lo staff medico, grazie a una riabilitazione calibrata e metodica che ha evitato forzature o rischi di ricaduta.

LEGGI ANCHE >>> Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

Negli ultimi giorni, Paulo Dybala ha ripreso a muoversi sul campo, svolgendo esercizi individuali personalizzati. Il lavoro mirato tra campo e palestra ha permesso di monitorare costantemente la risposta del muscolo e di evitare sovraccarichi. Gli ultimi controlli hanno confermato un quadro più positivo del previsto, dando così al tecnico e ai medici un cauto ottimismo sui tempi di rientro.

L’infortunio di Dybala potrebbe vedere una riduzione dei tempi di recupero di circa dieci giorni rispetto alle previsioni iniziali. La Joya, motivata come non mai, punta a essere disponibile già per la sfida contro il Napoli, anche solo per sedersi in panchina e dare il suo contributo nel momento del bisogno. La prossima settimana sarà cruciale: le sedute individuali proseguiranno con un carico attentamente controllato, alternando lavoro atletico e gestione muscolare, per arrivare gradualmente a esercizi con palla e movimenti tattici.

Dopo un nuovo check medico previsto nel weekend, si deciderà il passaggio al lavoro di gruppo, prima su base atletica e poi con l’integrazione completa nelle sessioni tecniche. Se tutto procederà secondo i piani, il rientro di Dybala potrebbe diventare un’arma in più per il reparto offensivo, dando a mister e compagni una valida alternativa in vista delle prossime partite.

In sintesi, l’infortunio di Dybala sembra essere ormai alle fasi finali del percorso di recupero, con un ritorno in campo che potrebbe avvenire prima del previsto, regalando alla squadra un prezioso rinforzo per la fase decisiva della stagione.?