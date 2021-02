Dybala, il calvario continua e il rientro slitta ancora: quando potrebbe tornare in campo il numero 10 della Juventus

Il Corriere dello Sport fa il punto sulle condizioni di Paulo Dybala, ancora una volta non a disposizione per il dolore al ginocchio. Juve-Crotone doveva essere la partita del suo rientro ma ieri è riuscito ad effettuare solo metà allenamento in gruppo.

Tutto da rimandare, forse alla prossima partita con il Verona ma serve grande prudenza.

