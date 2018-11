Infortunio Dzeko, il bosniaco si ferma in allenamento per un problema muscolare: a rischio la sfida Champions contro il Real Madrid

Brutte notizie in casa Roma in vista della sfida di domani sera in Champions contro il Real Madrid. E’ infatti arrivata un’indiscrezione da Trigoria che fa notevolmente preoccupare i giallorossi. Nel corso dell’allenamento, l’attaccante della Roma, Edin Dzeko, si è infatti fermato per un fastidio muscolare. Nella giornata di domani verrà quindi presa una decisione in merito al suo impiego nella sfida Champions contro il Real Madrid. Nelle prossime ore seguiranno ulteriori aggiornamenti.