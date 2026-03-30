Infortunio e niente Bosnia-Italia: Gattuso lo manda in tribuna

L’Italia è in Bosnia dove domani giocherà la finale playoff contro la Bosnia: già certa un’assenza, Gattuso lo spedisce in tribuna

Più si avvicina il momento decisivo, più sale la tensione. L’Italia è arrivata in Bosnia dove domani sera affronterà i padroni di casa nella finale playoff: in palio c’è un posto al Mondiale e gli azzurri sperano di rompere la maledizione che dura ormai da 12 anni.

L’ultima volta iridata è stata nel 2014, poi le delusioni contro Svezia e Macedonia del Nord: Gattuso spera di smentire il detto del ‘non c’è due senza tre’ ed intanto fa i conti con i problemi di formazione. Ha già dovuto rinunciare a diversi elementi che avrebbero fatto parte della truppa: Di Lorenzo e Vicario, ad esempio, che pure si sono fatti vedere a Bergamo per stare vicino ai compagni che scendevano in campo.

Ora c’è però l’ultimo ostacolo da superare e il commissario tecnico si deve arrendere ad un’altra assenza: Gianluca Scamacca non ha recuperato dal problema muscolare avvertito in allenamento con l’Atalanta. Anche oggi l’attaccante ha svolto allenamento differenziato, dopo aver fatto soltanto il torello con il resto del gruppo, e sarà uno dei giocatori che si accomoderà in tribuna.

Bosnia-Italia, la scelte di formazione di Gattuso

Con Scamacca out, Gattuso dovrà scegliere gli altri calciatori che non andranno neanche in panchina. Probabile che siano gli stessi della scorsa settimana (Caprile, Coppola, Cambiaghi e Cambiaso), con Palestra che però potrebbe cedere il posto allo juventino.

Di certo l’undici titolare è ormai fatto e sarà lo stesso dell’Irlanda del Nord: spazio quindi a Donnarumma in panchina, con il terzetto Mancini, Bastoni e Calafiori in difesa. Sugli esterni giocheranno Politano da un lato e Dimarco dall’altro, mentre sulla mediana agirà il trio formato da Tonali, Locatelli e Barella. Davanti la coppia Retegui-Kean con Pio Esposito pronto a dare il cambio all’italo-argentino.

Dall’altro lato, il ct bosniaco Barbarez schiererà un prudente 3-5-1-1 con Edin Dzeko davanti e la stellina Alajbegovic a centrocampo. A dirigere l’incontro il francese Turpin, legato all’Italia da un precedente non piacevole: era l’arbitro anche della semifinale playoff nel 2022 con la Macedonia del Nord.

Queste le probabili formazioni di Bosnia-Italia:

BOSNIA (3-5-1-1): Vasjli; Muharemovic, Katic, Kolasinac; Memic, Tahirovic, Alajbegovic, Sunjic, Dedic; Dzeko, Demirovic. Ct Barbarez

ITALIA (3-5-2): Donnarumma; Mancini, Bastoni, Calafiori; Politano, Barella, Locatelli, Tonali, Dimarco; Kean, Retegui. Ct Gattuso