Infortunio Fabian Ruiz: lo spagnolo non ci sarà contro l’Inter

Infortunio Fabian Ruiz: brutta tegola per Gennaro Gattuso a poche ore dal match contro l’Inter. Lo spagnolo non ci sarà

Brutta tegola per Gennaro Gattuso a poche ore dal fischio d’inizio del match contro l’Inter di Coppa Italia. Come riporta Sky Sport non sarà della partita Fabian Ruiz. Lo spagnolo è alle prese con delle noie muscolari e ha dato forfait per il match del San Paolo.

Al posto del match winner della partita d’andata giocherà Elmas. Dall’altra parte Antonio Conte dovrà rinunciare a Godin, Vecino e D’Ambrosio.