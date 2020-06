Napoli Inter, quattro assenti per Antonio Conte: D’Ambrosio, Vecino, Godin e Agoume sono rimasti a Milano

Saranno quattro gli assenti per mister Conte nella trasferta di Napoli. I nerazzurri raggiungeranno la città per poter disputare la semifinale di ritorno di Coppa Italia al San Paolo e torneranno subito a Milano.

Conte – come riportato da Sky Sport – non potrà utilizzare D’Ambrosio, Vecino, Godin e Agoume: i quattro non sono partiti con la squadra e rimarranno a Milano per proseguire gli allenamenti alla Pinetina.