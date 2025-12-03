Infortunio Gatti, Juventus in emergenza totale! Lesione del menisco per il difensore, verrà operato nei prossimi giorni. L’esito ufficiale degli esami al J Medical

Infortunio Gatti, Juventus in emergenza totale! Brutte notizie per i bianconeri: lesione del menisco per il difensore che dovrà operarsi

La vittoria per 2-0 sull’Udinese ha consegnato alla Juventus i quarti di finale di Coppa Italia, ma anche uno dei bollettini medici più pesanti dell’intera stagione. Il successo all’Allianz Stadium è stato oscurato dall’infortunio di Federico Gatti, costretto a lasciare il campo al 54’ e ora destinato alla sala operatoria.

Lesione al menisco mediale: Gatti finisce sotto i ferri

Il centrale classe 1998 ha avvertito una fitta al ginocchio destro in un normale ripiegamento difensivo. Questa mattina si è recato al J Medical per gli esami strumentali, che hanno confermato i timori: lesione del menisco mediale.

Nessuna possibilità di terapia conservativa: servirà un intervento chirurgico, programmato nei prossimi giorni. I tempi di recupero saranno comunicati dopo l’operazione, ma di fatto il 2025 di Gatti è già finito, con uno stop che potrebbe superare il mese abbondante.

Difesa decimata: Spalletti in piena emergenza

Per Luciano Spalletti è un’altra tegola in un reparto già martoriato. Alla lunga assenza di Gleison Bremer (anche lui reduce da un intervento al menisco) e allo stop muscolare di Daniele Rugani, si aggiunge ora il ko di Gatti.

La Juventus si ritrova così con una sola certezza in difesa: l’emergenza è totale.

Verso Napoli con gli uomini contati

Il momento non poteva essere peggiore. Domenica 7 dicembre la Vecchia Signora affronterà il Napoli al “Maradona”, in un match che può indirizzare il cammino verso la Champions.

Con Gatti out, i soli centrali disponibili restano Pierre Kalulu e Lloyd Kelly. Pochissimi per una sfida di questa portata.

Per ovviare all’emergenza, Spalletti potrebbe essere costretto a chiedere un nuovo sacrificio a Teun Koopmeiners, che già in passato aveva ricoperto il ruolo di difensore centrale. L’olandese rischia di dover arretrare di nuovo, rinunciando alla sua qualità in mezzo al campo.

La Juve passa il turno, ma perde un altro pezzo fondamentale. La sensazione è che la partita contro l’Udinese abbia lasciato un conto salatissimo: il reparto arretrato bianconero è ai minimi termini, e il calendario non aspetta.