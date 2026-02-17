Infortunio Gila, tegola per la Lazio: il difensore costretto a saltare la sfida contro il Cagliari. Le ultime

Infortunio Gila, nuova tegola per la Lazio: il difensore sarà costretto a saltare la sfida contro il Cagliari. I dettagli

La corsa della Lazio in campionato subisce una frenata ancora prima di scendere in campo. In vista della delicata trasferta all’Unipol Domus contro il Cagliari, in programma sabato 21 febbraio alle 20.45, Maurizio Sarri dovrà rinunciare a un elemento chiave della retroguardia, costringendo i biancocelesti a rivedere gli equilibri difensivi.

Tegola Gila per la Lazio Come riportato da La Gazzetta dello Sport, Mario Gila non partirà per la Sardegna: il difensore spagnolo è alle prese con un’infiammazione al ginocchio che lo ha tenuto lontano dal gruppo negli ultimi allenamenti. Lo staff medico ha scelto la via della prudenza, evitando rischi che potrebbero compromettere il finale di stagione.

Le alternative per Sarri L’assenza di Gila apre un duello per affiancare il perno della difesa laziale. Sarri dovrà scegliere tra l’esperienza di Alessio Romagnoli e la freschezza di Oliver Provstgaard. La decisione arriverà dopo la rifinitura, ma è evidente che il forfait dello spagnolo rappresenti un vantaggio tattico per gli attaccanti rossoblù.