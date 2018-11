Infortunio Hakan Calhanoglu: dolore al piede per il centrocampista milanista, lascerà il ritiro della Turchia

Il numero 10 del Milan, Hakan Calhanoglu ha lasciato il ritiro della Nazionale turca per colpa di un forte dolore al piede. Il dolore, che sembrava scomparso, si è invece ripresentato. Per questo motivo, il centrocampista rossonero non sarà presente nell’amichevole di domani sera tra Turchia e Ucraina. Non è ancora chiaro se la scelta fosse concordata con il club o se sia stata una ricaduta, fatto sta che in questi giorni si passerà ai controlli e verifiche del caso.