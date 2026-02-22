Infortunio Hermoso: si ferma il difensore nel riscaldamento di Roma Cremonese. Le sue condizioni e quanto potrebbe rimanere fuori

Infortunio Hermoso: si è fermato il difensore nel riscaldamento di Roma Cremonese. Le condizioni e quanto potrebbe stare ai box

Nuova e inaspettata tegola per la Roma guidata da Gian Piero Gasperini. A pochissimi istanti dal fischio d’inizio del delicato match di campionato contro la Cremonese, l’allenatore ha perso uno dei pezzi più pregiati e carismatici del suo scacchiere tattico.

La dinamica dell’infortunio: fastidio muscolare per Hermoso

L’imprevisto si è consumato durante la consueta fase di riscaldamento sul terreno di gioco. Mario Hermoso avrebbe dovuto ritrovare una maglia da titolare per guidare il reparto arretrato.

Tuttavia, lo spagnolo ha avvertito un fastidio muscolare acuto che lo ha costretto a fermarsi immediatamente.

I risentimenti muscolari agli arti inferiori durante le fasi di attivazione pre-gara necessitano di uno stop precauzionale assoluto per evitare lesioni o strappi ben più gravi. Di conseguenza, il difensore ha dovuto dare forfait, obbligando lo staff medico e tecnico a un cambio d’emergenza dell’ultimo minuto.

La chance a sorpresa per Ghilardi

Per coprire il vuoto lasciato dallo spagnolo, Gasperini ha lanciato sùbito nella mischia Daniele Ghilardi. Il promettente centrale italiano è stato chiamato a completare il terzetto difensivo accanto ai titolarissimi Gianluca Mancini ed Evan Ndicka.

Preoccupazione in vista della Juventus

L’infortunio di Hermoso apre ora un fronte di forte apprensione a Trigoria in vista del prossimo, attesissimo scontro diretto contro la Juventus. Sebbene la diagnosi ufficiale sia ancora da definire attraverso gli esami strumentali di rito, la sensazione dello staff è che si tratti di un risentimento non trascurabile. La sua presenza per il big match dell’Allianz Stadium è attualmente da considerarsi a fortissimo rischio. Un’assenza pesante che rischia di complicare enormemente i piani di Gasperini, proprio nel momento in cui la Roma punta ad approfittare del recente passo falso dei bianconeri contro il Como.