Infortunio Ibanez: le condizioni del difensore della Roma

Infortunio Ibanez: il difensore della Roma è stato costretto a lasciare il derby con la Roma per un problema alla coscia

Pessime notizie per la Roma in occasione del derby contro la Lazio. Il tecnico Paulo Fonseca ha dovuto rinunciare a Roger Ibanez per infortunio: al suo posto, al 38′ del primo tempo, è subentrato Marash Kumbulla.

Il difensore giallorosso ha patito un problema muscolare al bicipite femorale della coscia destra. Nelle prossime ore verranno effettuati accertamenti clinici per stabilire i tempi di recupero.