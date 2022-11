Ciro Immobile dovrebbe restare fuori anche nella prossima giornata contro il Monza, l’attaccante ha continuato a lavorare a parte

Sarri utilizzerà la prudenza verso il capitano per averlo almeno in panchina per la sfida contro la Juventus del weekend.