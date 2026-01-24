Infortunio Ismajli: il Torino perde il difensore contro il Como. Le sue condizioni e quanto potrebbe stare fuori

Infortunio Ismajli: il difensore è uscito dal campo nel match tra Torino e Como. Le sue condizioni e quanto rimane fuori

La partita si trasforma in un incubo tattico per Marco Baroni dopo appena una manciata di minuti. Il match odierno lascia in eredità non solo il risultato del campo, ma una pesante incognita legata all’infermeria: Ardian Ismajli è stato costretto a lasciare il terreno di gioco anzitempo a causa di un infortunio che ha destato immediata preoccupazione nello staff tecnico e medico.

La dinamica: stop al 21′

L’episodio chiave è avvenuto nel corso della prima frazione di gioco. Ismajli ha accusato un problema fisico che gli ha impedito di proseguire la gara. Nonostante un primo tentativo di stringere i denti, il giocatore ha dovuto arrendersi, chiedendo il cambio verso la panchina. Baroni non ha potuto far altro che operare una sostituzione forzata immediata. Al minuto 21, al posto dell’infortunato, ha fatto il suo ingresso in campo Guillermo Maripán.

Fiato sospeso per gli esami

L’uscita dal campo di Ismajli rappresenta una tegola non indifferente per le rotazioni della squadra. La mimica facciale del giocatore al momento dell’uscita non lasciava trasparire ottimismo. Nelle prossime ore, come da prassi, verranno fissati gli esami strumentali del caso. Solo dopo i controlli medici sarà possibile definire con esattezza l’entità dell’infortunio e, soprattutto, stabilire i tempi di recupero. Baroni spera di non dover rinunciare a lungo a uno dei suoi pilastri difensivi in questa fase cruciale della stagione.