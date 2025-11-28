Infortunio Kone, ansia Roma: il francese resta in forte dubbio per la partita contro il Napoli. I giallorossi hanno una speranza

Infortunio Kone, la Roma spera che non sia niente di grave. Si attendono gli esami previsti nella giornata di oggi per avere un quadro più chiaro

L’infortunio di Kone tiene con il fiato sospeso tutto l’ambiente giallorosso. Le condizioni del centrocampista della Roma, uscito malconcio durante la sfida di Europa League contro il Midtjylland, sono diventate il tema centrale delle ultime ore, soprattutto in vista del delicatissimo big match contro il Napoli. L’uscita dal campo di Manu Koné ha immediatamente fatto scattare l’allarme tra tifosi e staff tecnico, ma il giocatore, almeno a livello di sensazioni personali, sembra voler diffondere un cauto ottimismo.

La preoccupazione nasce da quel momento in cui Koné, visibilmente dolorante, ha dovuto abbandonare il terreno di gioco dopo un duro intervento di Diao. Il pubblico dell’Olimpico, oltre sessantamila spettatori, ha osservato in un silenzio carico di ansia la lunga camminata del centrocampista verso gli spogliatoi. Un episodio che ha inevitabilmente alimentato dubbi e timori, trasformando l’infortunio di Kone in una questione prioritaria non solo per la Roma, ma anche per lo staff medico, chiamato oggi a valutare con precisione l’entità del problema.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, gli esami programmati per la giornata odierna saranno determinanti per capire la reale natura del trauma alla caviglia destra. Le ipotesi sul tavolo sono principalmente due: una distorsione, che complicherebbe enormemente il recupero in vista della sfida contro il Napoli, oppure una semplice contusione causata dal pestone subito. Nel primo caso, come filtra dall’ambiente giallorosso, riuscire a rivedere Koné in campo già nel prossimo weekend sarebbe quasi “un miracolo”. Nel secondo scenario, invece, lo staff medico nutrirebbe maggiori speranze, e il giocatore potrebbe provare a stringere i denti per essere almeno convocabile.

LEGGI ANCHE >>> Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

L’infortunio di Kone arriva in un momento particolarmente delicato della stagione. La Roma sta cercando continuità nei risultati e la presenza del centrocampista rappresenta un elemento chiave per gli equilibri tattici della squadra. La sua capacità di recuperare palloni, rompere le linee avversarie e dare dinamismo alla manovra lo ha reso rapidamente un punto fermo dell’undici giallorosso. Proprio per questo la sua possibile assenza contro il Napoli preoccupa non poco José Mourinho e tutto il suo staff.

Il verdetto arriverà a breve, e solo dopo gli esami si potrà parlare con certezza dei tempi di recupero. Nel frattempo, Roma e tifosi restano in attesa, sperando che l’infortunio di Kone non si riveli più grave del previsto e che il centrocampista possa tornare presto a disposizione per le prossime sfide decisive della stagione.