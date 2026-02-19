Infortunio Lautaro, apprensione in casa Inter: Chivu mastica amaro e pensa già a come sostituirlo! Ecco cosa filtra sulle sue condizioni

Oltre al pesante danno sportivo causato dall’inaspettata sconfitta europea, l’Inter fa rientro a Milano portando con sé una notizia che allarma enormemente l’intero ambiente: l’infortunio di Lautaro Martinez. Il capitano argentino, trascinatore della squadra, è stato costretto ad abbandonare il gelido rettangolo verde del Bodø/Glimt dopo un’ora esatta di gioco, lamentando un doloroso problema al polpaccio.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, Cristian Chivu, tecnico rumeno alla guida dei Nerazzurri, ha dovuto ingoiare un boccone amaro. L’allenatore aveva manifestato legittime perplessità riguardo al pericoloso manto sintetico scandinavo, che, unito alle rigidissime temperature percepite di undici gradi sotto zero, ha mietuto una vittima illustre. Uscito dal campo zoppicando vistosamente, il possente attaccante ha ceduto il posto a Marcus Thuram, scattante centravanti francese, ridisegnando lo scacchiere della Beneamata.

La preoccupazione all’interno della dirigenza del Biscione è giustificata. Il fuoriclasse si sottoporrà agli esami strumentali di rito nella giornata di venerdì, alla vigilia della trasferta di campionato contro il Lecce. Questa volta, il mister dei Campioni d’Italia sarà costretto a rinunciare al suo impareggiabile capocannoniere. Una perdita incalcolabile, considerando che il numero dieci viaggiava su ritmi impressionanti, collezionando quattordici reti in Serie A e quattro in Champions League, ricalcando i numeri della passata trionfale stagione. Dal gelo norvegese emerge però una grande speranza: sarà Francesco Pio Esposito, talentuoso bomber campano, a guidare con coraggio la carica offensiva della formazione lombarda nell’imminente sfida pugliese.