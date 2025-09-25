Infortunio Leao, buone notizie in vista del Napoli. L'indiscrezione in casa Milan - Calcio News 24

Infortunio Leao: il portoghese torna in gruppo, obiettivo convocazione per Napoli-Milan

Buone notizie per il Milan e i suoi tifosi: l’infortunio di Leao è ormai alle spalle. Dopo settimane di attesa, il talento portoghese è tornato ad allenarsi in gruppo e si avvicina al rientro in campo. Leao era stato costretto ai box per un’elongazione al polpaccio che lo aveva tenuto fuori nelle prime quattro giornate di campionato, ma ora il recupero sembra vicino alla conclusione.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l’esterno rossonero ha completato l’intera seduta odierna senza particolari problemi, segnale incoraggiante per lo staff tecnico. La sua presenza nell’allenamento di rifinitura, previsto per domani, sarà decisiva per valutare la possibilità di una convocazione nella delicata sfida di domenica sera contro il Napoli.

La gestione dell’infortunio Leao è stata prudente, come è giusto che sia in questi casi. Nonostante la voglia del giocatore di tornare subito a disposizione, lo staff medico ha preferito non forzare i tempi. Anche in caso di convocazione, infatti, l’ipotesi più probabile è che Leao parta dalla panchina, pronto a subentrare nella ripresa.

Il suo ingresso a partita in corso potrebbe comunque rivelarsi determinante. La capacità di strappare, saltare l’uomo e creare superiorità numerica è una risorsa preziosa, soprattutto contro un avversario come il Napoli. Con la difesa avversaria più stanca nella seconda parte del match, Leao potrebbe fare la differenza anche senza essere al top della condizione.

Oltre all’aspetto tecnico, il recupero dall’infortunio di Leao rappresenta anche un grande stimolo a livello psicologico per il gruppo. Il Milan, che nelle ultime settimane ha faticato a trovare continuità offensiva, ritrova una delle sue armi più pericolose. Il ritorno del numero 10 può dare una scossa all’ambiente e restituire fiducia a tutta la rosa in un momento delicato della stagione.

L’entusiasmo dei tifosi rossoneri è palpabile: il ritorno di Leao, anche se graduale, è atteso come un vero e proprio evento. Il Milan si prepara a riabbracciare uno dei suoi protagonisti più amati, pronto a lasciarsi alle spalle l’infortunio e a riprendersi la scena.