Infortunio Leao, stop che si allunga? Cosa filtra sull'attaccante del Milan - Calcio News 24

Infortunio Leao: stop più lungo del previsto, Milan senza il portoghese contro il Bologna

Brutte notizie per il Milan e per tutti i suoi tifosi: Rafael Leao sarà costretto a saltare la prossima partita contro il Bologna a causa di un infortunio più serio del previsto. Il problema al polpaccio, che il giocatore aveva rimediato lo scorso 17 agosto durante la partita di Coppa Italia contro il Bari, si è rivelato una lesione di basso grado al muscolo soleo, e non una semplice elongazione come inizialmente pensato. Questo infortunio Leao richiederà uno stop di almeno quattro settimane, compromettendo così la sua presenza nelle prossime gare di campionato.

Lo staff medico del Milan ha deciso di non forzare i tempi di recupero, privilegiando la cautela per evitare possibili ricadute che potrebbero allungare ulteriormente i tempi di recupero o addirittura compromettere la stagione del talentuoso attaccante portoghese. Per questo motivo, per la sfida contro il Bologna di domenica sera, Leao non sarà disponibile nemmeno per un ingresso a gara in corso, anche se non si esclude la sua presenza in panchina come semplice riserva.

Il diretto interessato ha parlato recentemente durante la consegna del Premio Gentlemen, mostrando un atteggiamento positivo nonostante la difficoltà del momento. “Infortunio? Stiamo lavorando duramente per tornare il prima possibile, ma è una lesione che non permette rischi,” ha dichiarato con grande maturità Rafael Leao, sottolineando la volontà di rientrare solo quando sarà pienamente recuperato.

Inoltre, il giocatore ha ribadito la sua totale disponibilità nei confronti dell’allenatore Massimiliano Allegri: “Ruolo da centravanti? È una posizione che conosco bene, l’allenatore ha grande esperienza e io sono a disposizione per giocare sia come punta centrale sia come esterno.” Questo conferma la versatilità di Leao e il rapporto di fiducia con il tecnico rossonero.

Nonostante l’assenza del suo talento più brillante, il Milan si prepara al meglio per la sfida contro il Bologna. Allegri e il direttore sportivo Igli Tare stanno lavorando con cura per mettere in campo una formazione competitiva, contando su alternative valide come l’ultimo acquisto Adrien Rabiot. La speranza di tutto l’ambiente rossonero è quella di vedere presto Rafael Leao di nuovo in campo, pronto a dare il suo contributo fondamentale per raggiungere gli obiettivi stagionali.