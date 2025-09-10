Infortunio Leao, la strategia del Milan ormai è abbastanza chiara sull'attaccante. Il punto - Calcio News 24

Infortunio Leao: il Milan sceglie la strada della prudenza per un rientro senza rischi

L’infortunio di Leao continua a tenere banco a Milanello, ma ci sono segnali incoraggianti per i tifosi rossoneri. Rafael Leão, attaccante portoghese e numero 10 del Milan, sta infatti proseguendo il suo percorso di recupero con serietà e determinazione, dopo il problema muscolare al polpaccio rimediato lo scorso 17 agosto. La notizia arriva dalla redazione di MilanNews24, che ha fornito aggiornamenti esclusivi sullo stato fisico del giocatore.

Il recupero dall’infortunio di Leao è seguito con particolare attenzione dallo staff tecnico guidato da Massimiliano Allegri, subentrato quest’estate alla guida dei rossoneri, e dal nuovo direttore sportivo Igli Tare. Il Milan ha scelto un approccio improntato alla massima cautela: Leão sta svolgendo sedute individuali, terapie specifiche e un programma personalizzato per tornare in piena forma, senza forzare i tempi.

Sebbene l’infortunio di Leao non sia di grave entità, lo staff medico del Milan ha preferito non correre rischi inutili, per evitare possibili ricadute che comprometterebbero la stagione. Allegri, noto per la sua gestione attenta dei giocatori in fase di recupero, ha deciso di monitorare giorno per giorno la situazione, senza pressioni legate al calendario.

La prossima sfida in programma è quella contro il Bologna a San Siro, ma il rientro in campo di Leão resta in forte dubbio. Allegri avrà l’ultima parola sulla possibile convocazione del portoghese, ma al momento l’ipotesi più realistica sembra essere quella di una sua assenza dalla lista. L’obiettivo non è solo farlo tornare, ma farlo tornare bene, nelle migliori condizioni fisiche e mentali.

In questo contesto, l’attenzione si sposta sulla trasferta del 20 settembre contro l’Udinese, data che potrebbe rappresentare il vero punto di rientro post-infortunio per Leao. La strategia adottata dal club conferma la volontà di proteggere uno dei suoi giocatori più importanti, puntando sulla sua presenza nei momenti chiave della stagione.

L’infortunio di Leao non ha dunque cambiato le ambizioni del Milan, ma ha reso ancora più evidente l’importanza della gestione intelligente delle risorse. I tifosi attendono il ritorno del loro fuoriclasse, consapevoli che la sua forma sarà decisiva nei mesi a venire.