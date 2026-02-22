Infortunio Loftus-Cheek: frattura dell’osso alveolare per l’inglese, verrà operato nella notte! Le condizioni dopo lo scontro in Milan Parma

Infortunio Loftus-Cheek: frattura dell’osso alveolare per il centrocampista inglese, sarà operato nella notte! Le condizioni dopo lo scontro

La bruciante e inaspettata sconfitta casalinga patita dal Milan contro il Parma passa inevitabilmente in secondo piano di fronte alle allarmanti notizie che arrivano dai presidi medici. Il match di San Siro ha infatti perso quasi sùbito uno dei suoi protagonisti più attesi a causa di un grave infortunio che ha tenuto col fiato sospeso l’intero stadio.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

La dinamica: barella e collare per l’inglese

Tutto si è consumato nei primissimi minuti della sfida. Ruben Loftus-Cheek è stato vittima di un durissimo scontro di gioco con il portiere avversario Edoardo Corvi.

La gravità della situazione è apparsa immediatamente chiara. Il giocatore è stato soccorso tempestivamente sul terreno di gioco, immobilizzato con un collare cervicale a scopo precauzionale e trasportato fuori dal campo in barella, per poi essere trasferito d’urgenza in ospedale.

La diagnosi clinica: frattura e intervento chirurgico

A fare luce sulle reali condizioni del giocatore è stato Peppe Di Stefano di Sky Sport 24. Secondo le informazioni raccolte, gli esami radiografici hanno evidenziato per Loftus-Cheek la frattura dell’osso alveolare.

Si tratta di un infortunio decisamente serio e delicato, che ha reso necessario un intervento chirurgico già nel corso della notte. Fortunatamente, in un quadro clinico così complesso, ci sono due notizie rassicuranti: è stato escluso qualsiasi tipo di trauma cranico e il centrocampista britannico non ha mai perso conoscenza dal momento dell’impatto fino all’arrivo in clinica.

I tempi di recupero e le mosse di Allegri

Al momento, i tempi di recupero restano totalmente ignoti. Data la delicatezza e la particolarità della zona interessata dalla frattura, lo staff medico rossonero valuterà l’evoluzione clinica con estrema cautela nei prossimi giorni. Una pesante tegola per Massimiliano Allegri che dovrà ora studiare nuove soluzioni tattiche per sopperire a un’assenza che si preannuncia tutt’altro che breve.