Infortunio Lorenzo Pellegrini: il centrocampista azzurro lascia il ritiro della Nazionale per una contusione alla gamba

Lorenzo Pellegrini lascerà il ritiro della Nazionale per tornare a Trigoria. Il centrocampista giallorosso, dopo i 9 minuti giocati ieri a San Siro contro il Portogallo, ha riportato una lieve contusione alla gamba. E in queste ore, i medici della Nazionale e della Roma hanno valutato e confermato la decisione di farlo riposare due giorni. Pellegrini non sarà quindi disponibile per l’amichevole contro gli Stati Uniti di martedì 20 novembre. Seguiranno aggiornamenti sulle sue condizioni.