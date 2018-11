Pablo Blanco, coordinatore del settore giovanile del Siviglia, ha rivelato un’indiscrezione shock su Luis Alberto

Il calciatore della Lazio, Luis Alberto, che fatica a trovare ritmo in quest’annata disgraziata, è attualmente a Siviglia dove ha pranzato con i suoi agenti per parlare del suo prossimo futuro che lo vedrebbe proprio nella città spagnola, secondo le ultime indiscrezioni. Ma a preoccupare sono le parole del coordinatore del settore giovanile del Siviglia, Pablo Blanco, che a Radio Marca ha rivelato un’indiscrezione shock sulle sue condizioni fisiche.

Ecco quanto ha dichiarato: «Luis Alberto ha firmato recentemente il rinnovo fino al 2022, ma ha problemi di pubalgia e non sa ancora se deve essere operato, io gli ho raccomandato, in caso si dovesse operare, di farlo presto. L’anno scorso è stato sensazionale per lui, è stato uno spettacolo vederlo, sembra freddo ma tecnicamente è molto bravo e si è adattato bene in Italia». La pubalgia è un problema che lo spagnolo combatte da inizio stagione, anche se non è mai stata riscontrata dagli accertamenti predisposti dallo staff medico della Lazio.