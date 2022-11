Lukaku e la corsa contro il tempo per il Mondiale, domani la risonanza

Lukaku con l’Inter tornerà in campo nel 2023, ma ora il belga sta pensando al Mondiale in Qatar, una vera e propria corsa contro il tempo per l’attaccante

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Lukaku effettuerà domani una risonanza magnetica per capire come è messo dall’infortunio. La certezza è che il suo nome resterà nella lista del Ct del Belgio per la rassegna iridata.