Infortunio Lukaku: il belga lascia la Nazionale. Scatta l’allarme in vista di Napoli Milan, le sue condizioni e i possibili tempi di recupero

Infortunio Lukaku: l’attaccante belga ha lasciato la Nazionale. Allarme in vista di Napoli Milan, le condizioni e quanto può rimanere fuori

Le temute scorie della sosta per gli impegni delle Nazionali iniziano puntualmente a farsi sentire e, in questa occasione, a tremare è il Napoli. Le ultime notizie provenienti dal ritiro del Belgio hanno infatti fatto scattare un vero e proprio campanello d’allarme dalle parti di Castel Volturno. Romelu Lukaku ha ufficialmente lasciato il ritiro della propria selezione, rinunciando alle imminenti amichevoli internazionali contro Stati Uniti e Messico per fare immediato ritorno in Italia.

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Le condizioni fisiche e il comunicato ufficiale

Il rientro anticipato del possente centravanti ha immediatamente sollevato interrogativi sul suo reale stato di forma. Il comunicato diramato dal club azzurro parla chiaro e definisce i contorni della situazione medica: l’attaccante classe ’93 deve “ottimizzare la propria condizione fisica”. Questo rappresenta un segnale inequivocabile di come il giocatore non sia ancora al cento per cento, soprattutto a causa dei fastidiosi problemi muscolari che ne hanno condizionato pesantemente il rendimento e la continuità in questa intensa stagione calcistica del 2026. Lo staff medico partenopeo ha quindi preferito la via della prudenza.

Corsa contro il tempo per lo scontro diretto del Maradona

Per il tecnico Antonio Conte, la delicata gestione del recupero del gigante belga diventa ora il tema centrale e la priorità assoluta. L’obiettivo primario è averlo a disposizione per il cruciale big-match in programma il prossimo 6 aprile contro il Milan guidato da Massimiliano Allegri. Con i rossoneri attualmente avanti di un solo punto in classifica (63 contro 62), l’attesissima sfida dello stadio “Maradona” assume a tutti gli effetti i contorni di un vero e proprio spareggio scudetto. In palio ci sono punti vitali per non perdere terreno e restare in scia all’Inter capolista.

L’alternativa Rasmus Højlund scalda i motori

Le prossime due settimane di lavoro personalizzato nel centro sportivo campano saranno decisive per le sorti dell’attacco azzurro. Se Romelu Lukaku non dovesse riuscire a recuperare la forma migliore in tempo per la supersfida, mister Conte sarà inevitabilmente costretto ad affidarsi nuovamente a Rasmus Højlund. Il centravanti è stato finora spesso preferito al belga per la sua innata capacità di garantire maggiore profondità e un pressing instancabile sui difensori avversari.