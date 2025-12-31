Infortunio Lukaku, brutte notizie per il Napoli: i tempi di recupero si allungano. Ecco quando rientrerà a disposizione il belga

Infortunio Lukaku, il giocatore del Napoli dovrà stare ai box per almeno due o tre settimane. Il rientro, dunque, si allontana per il belga

Il tempo, si dice, sistema tutto. Il bel tempo e il cattivo tempo non durano per sempre, ma l’infortunio di Lukaku sembra voler smentire ogni proverbio. Sono passati 139 giorni da quel sinistro 14 agosto, quando durante il ritiro estivo uno strappo improvviso ha cambiato la stagione di Romelu Lukaku. Da allora, il ritorno in campo è rimasto un’illusione, una meta sempre visibile ma mai davvero raggiungibile.

L’attaccante belga rivede il pallone, ne sente il richiamo, ma deve fare i conti con una nostalgia che diventa conflitto interiore. La convocazione per Riad aveva fatto sperare in una svolta, quasi un segnale che il peggio fosse alle spalle. Invece, si è trattato di un volo effimero tra le nuvole: l’infortunio di Lukaku non consente ancora forzature. Anzi, farlo ora sarebbe non solo inutile, ma anche pericoloso.

LEGGI ANCHE >>> Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

La diagnosi parla chiaro: lesione di alto grado del retto femorale della coscia sinistra. Un problema serio, trasformato col passare dei mesi in un vero incubo. Quattro mesi abbondanti trascorsi lontano dall’Italia, per lunghi periodi in Belgio, affidandosi allo staff personale e aggrappandosi a una speranza che, giorno dopo giorno, sembrava potersi rafforzare. Ieri, però, quella speranza si è nuovamente dissolta.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, er la sfida contro la Roma non c’è nulla da fare, e San Siro non potrà diventare la notte del ritorno. Anzi, è praticamente impossibile immaginare Lukaku protagonista nel breve periodo. Con un cauto ottimismo, serviranno ancora due o tre settimane di lavoro, in cui malinconia e insofferenza continueranno a mescolarsi. I muscoli, però, impongono prudenza assoluta: l’infortunio di Lukaku va gestito senza rischi.

Il bilancio è pesante. Quattro mesi e mezzo già trascorsi, che probabilmente diventeranno oltre cinque, hanno cancellato quasi un intero girone d’andata e gran parte della vetrina Champions. A Castel Volturno nessuno vuole sfidare la sorte o il destino con previsioni avventate. Meglio attendere, passo dopo passo, evitando nuove collisioni con una realtà che, finora, è stata più dura di qualsiasi aspettativa.