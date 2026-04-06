Infortunio Mancini, tegola per la Roma dopo il KO con l’Inter: c’è lesione! L’esito degli esami strumentali per il difensore giallorosso

Arrivano brutte notizie in casa Roma dopo la sfida contro l’Inter, valida per la 31ª giornata di Serie A. Nel corso del primo tempo, infatti, Gianluca Mancini ha accusato un problema fisico all’adduttore destro, un fastidio che lo ha costretto a fermarsi e a lasciare il campo già all’intervallo. Uno stop che ha subito acceso l’allarme nello staff giallorosso, considerando il peso del difensore italiano nello schieramento di Gian Piero Gasperini.

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Nelle ore successive al match, il centrale si è sottoposto agli esami strumentali per chiarire l’entità del problema. Gli accertamenti hanno evidenziato una lesione all’adduttore destro, confermando così un’assenza non breve per uno degli uomini più importanti della retroguardia romanista.

I tempi di recupero previsti sono di circa 2-3 settimane. Mancini sarà quindi costretto a saltare sicuramente le prossime gare contro Pisa e Atalanta, con l’obiettivo di tornare a disposizione per la sfida del 25 aprile contro il Bologna. Se però il recupero non dovesse procedere nei tempi sperati, il suo rientro potrebbe slittare ulteriormente fino alla 35ª giornata, quando la Roma affronterà la Fiorentina.