Infortunio Manolas: risentimento muscolare per il difensore

Infortunio Manolas: il difensore del Napoli ha accusato un risentimento muscolare. Domani si sottoporrà agli esami strumentali

Quarto giorno di allenamenti individuali facoltativi per i giocatori del Napoli e brutta notizia per Gennaro Gattuso. Kostas Manolas, infatti, ha accusato un risentimento muscolare e ha interrotto anzitempo l’allenamento. L’entità dell’infortunio sarà chiarita domani con gli esami strumentali.

Questo il report completo: «Quarto giorno di allenamento individuale facoltativo, nel rispetto delle norme previste, per il Napoli al Training Center. Divisi in 3 gruppi, gli azzurri hanno svolto un lavoro diviso in tre fasi: seduta aerobica, atletica e tecnica. Chiusura con esercizi di scarico. Le sedute si sono svolte, in maniera alternata, sui 3 campi del Centro Tecnico. Su ogni campo hanno lavorato i giocatori divisi singolarmente in zone personali delimitate».