Infortunio Marcelo: il difensore del Real in dubbio per la gara di Champions contro la Roma, per lui lesione muscolare

Il difensore del Real Madrid, Marcelo, ha accusato già nella giornata di ieri un problema muscolare. Ma ancora non si sapeva l’entità del suo infortunio. Ci ha pensato poco fa il Real Madrid con un tweet ufficiale a pubblicare il report medico sulle sue condizioni.

Per Marcelo si tratta si una lesione muscolare, una brutta tegola che farà stare fuori dal campo il calciatore brasiliano per un mese. Con tutta probabilità salterà quindi la prossima sfida in Champions, ma rimane in dubbio anche per la successiva sfida europea con la Roma, nel ritorno della gara del Bernabeu, terminata per 3-0.