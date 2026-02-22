Connect with us
Cagliari News

Infortunio Mazzitelli, apprensione in casa Cagliari: le condizioni del centrocampista e cosa è successo

Published

2 ore ago

on

By

Mazzitelli

Infortunio Mazzitelli, ecco cosa è successo e quali sono le condizioni del centrocampista del Cagliari. Le ultimissime

Il primo tempo di Cagliari‑Lazio, valido per la 26ª giornata della Serie A 2025‑2026, si è chiuso sullo 0-0 alla Unipol Domus. La squadra di Pisacane è partita con buon ritmo, mentre la Lazio ha creato a sua volta alcune occasioni per sbloccare il risultato, mantenendo la gara equilibrata.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

L’episodio più significativo della prima frazione è stato però l’infortunio di Mazzitelli, costretto a fermarsi al 42’ per un problema al polpaccio. Il centrocampista ha immediatamente chiesto il cambio e Idrissi è subentrato per garantire stabilità in mezzo al campo.

Le condizioni di Mazzitelli saranno valutate nelle prossime ore, con il timore che lo stop possa pesare sul Cagliari. Il giocatore stava infatti vivendo un buon momento di forma e un’eventuale assenza rappresenterebbe un problema non da poco per la squadra rossoblù.

