Infortunio Musacchio: problema durante Milan Spal. Le ultime

Problemi per Mateo Musacchio, che ha accusato in infortunio nel corso della sfida nel posticipo tra Milan e Spal. Le condizioni del difensore

Stefano Pioli dovrà fare i conti con un nuovo infortunio: nel corso del primo tempo di Milan Spal si è fatto male Mateo Musacchio.

Il giocatore ha lamentato un problema fisico al 40′, e lo staff rossonero era inizialmente pronto a richiamarlo in panchina, in favore di Calabria. Cambio poi congelato in virtù dello scadere della prima frazione. Restano da valutare le condizioni di Musacchio, apparso parecchio acciaccato.

All’inizio del secondo tempo Pioli ha inserito Calabria, sostituendo così l’infortunato. Per Musacchio fastidio all’adduttore.