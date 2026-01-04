Infortunio Neres, problemi per l'esterno del Napoli. La situazione attuale - Calcio News 24

Infortunio Neres, problemi per l’esterno del Napoli. La situazione non lascia dubbi

Al termine della partita, conclusa con una vittoria convincente, l’attenzione in casa Napoli si è divisa tra la soddisfazione per il risultato e la preoccupazione per l’Infortunio Neres. Il presidente azzurro Aurelio De Laurentiis, come di consueto, ha voluto complimentarsi pubblicamente con la squadra e con l’allenatore per il momento positivo che il gruppo sta attraversando. “Bella vittoria! Continua la striscia positiva di Conte e della squadra. Bravi tutti!”, ha dichiarato il patron, sottolineando l’atteggiamento e la mentalità mostrati in campo.

Tuttavia, nel post-partita, a tenere banco è stato anche l’Infortunio Neres, che ha costretto l’esterno offensivo a lasciare il campo anzitempo. Lo staff medico valuterà nelle prossime ore le condizioni del giocatore, fondamentale nello scacchiere tattico del Napoli per qualità, velocità e imprevedibilità. L’Infortunio Neres rappresenta un tema delicato in vista dei prossimi impegni, considerando il calendario fitto e l’importanza di avere la rosa al completo.

Nonostante l’ombra dell’Infortunio Neres, l’ambiente resta fiducioso. La squadra ha dimostrato solidità, spirito di sacrificio e continuità di risultati. La speranza è che l’infortunio non sia grave e che Neres possa tornare presto a disposizione, per continuare a essere protagonista di una stagione che, finora, sta regalando grandi soddisfazioni ai tifosi azzurri.