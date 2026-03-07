Infortunio Neuer, tegola per il Bayern Monaco: il portiere salterà il match con l’Atalanta! Il bollettino ufficiale con le sue condizioni

Infortunio Neuer, il portiere del Bayern Monaco salterà il match d’andata degli ottavi di Champions League con l’Atalanta. Le condizioni

Il Bayern Monaco deve rinunciare a Manuel Neuer non solo in campionato ma anche in Champions League. Dopo la recente sfida disputata contro il Borussia Mönchengladbach, il club ha eseguito esami clinici più approfonditi per stabilire con esattezza le reali condizioni fisiche dell’estremo difensore, uscito malconcio dal terreno di gioco.

Il comunicato ufficiale: l’esito degli esami medici

L’esito dei controlli ha purtroppo confermato i timori della vigilia, evidenziando un problema di natura muscolare che costringerà il numero uno a uno stop forzato.

Come si legge nel comunicato ufficiale diramato dalla società bavarese: “Manuel Neuer ha subito un lieve strappo muscolare al polpaccio sinistro durante la vittoria per 4-1 contro il Borussia Mönchengladbach. Questo è il risultato di un esame approfondito da parte del reparto medico dell’FC Bayern”.

Niente Champions League: forfait confermato contro l’Atalanta

I vertici dello staff sanitario sono ora al lavoro per monitorare l’evoluzione clinica del problema al polpaccio. Sono da stabilire ancora i tempi di recupero esatti, ma la nota della società non lascia spazio ad alcun dubbio immediato, chiarendo che “Il capitano e portiere della squadra sarà momentaneamente fuori dal campo“.

Questa defezione rappresenta un duro colpo per la squadra tedesca. Il portiere salterà sicuramente l’attesissima sfida di Champions League in programma a Bergamo contro l’Atalanta del prossimo 10 marzo, andata degli ottavi di finale.

I dubbi sul rientro in campo

Resta da capire quando potrà tornare in campo, visto il fitto programma di impegni stagionali del Bayern tra confini nazionali e palcoscenico europeo. Kompany dovrà ora correre rapidamente ai ripari affidandosi al proprio secondo portiere, sperando che l’assenza di un leader difensivo di tale caratura non pesi eccessivamente sull’equilibrio della retroguardia.